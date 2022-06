Beim Gas drohen Jahreskosten von 6000 Euro für eine Familie

Magdeburg - „Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gestern in Berlin. Russlands staatlicher Energieriese Gazprom hat die Lieferungen von 167 Millionen auf 67 Millionen Kubikmeter pro Tag reduziert. Wie es weitergeht, ist ungewiss.