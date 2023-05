Die Initiative „End Fossil: Occupy“ hat die Besetzung des größten Hörsaal der Uni Magdeburg am Sonntag nach Angaben des Rektorats beendet. In welchen Punkten die Hochschule den Initiatoren im Gegenzug entgegenkommt:

Besetzung von Audimax an Uni Magdeburg friedlich beendet

Magdeburg - Die Besetzung des Audimax an der Universität Magdeburg durch Studenten der Initiative „End Fossil: Occupy!“ ist am Sonntag nach Angaben des Uni-Rektorats friedlich beendet worden. „Ab morgen, dem 8. 5., können wieder regulär die Lehrveranstaltungen im Hörsaal 1 in Präsenz stattfinden“, sagte Uni-Sprecherin Katharina Vorwerk der Volksstimme.