Biden-Debatte in Magdeburg

Vor einem Jahr siegte bei den US-Wahlen Joe Biden über Donald Trump, begleitet von viel Hoffnung. In Magdeburg diskutierten Amerika-Kenner, wie viel davon geblieben ist.

Magdeburg - Dass US-Präsident Joe Biden bei der Klimakonferenz in Glasgow mal eingenickt war, hatte Reinhard Grütz überrascht registriert. Als Moderator des US-Talks veranlasste dies den Direktor der Katholischen Akademie zu der Frage, ob der Präsident zu schnell zu einer „lahmen Ente“ werde.

Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Berliner „Tagesspiegels“ sieht eher verschiedene Phasen Bidens. Erst wurde er als Übergangspräsident gehandelt, dann stand beim Sturm auf das Kapitol die Demokratie auf dem Spiel und schließlich legte der neue Präsident starke Programme für Corona, Jobs und Infrastruktur vor. Die sind noch nicht komplett durchs Parlament, aber von Marschall ist sicher, dass von Bidens Präsidentschaft die drei großen Programme in Erinnerung bleiben werden.

Die Parlamentsmehrheit werde in zwei Jahren aber wohl weg sein, prognostiziert von Marschall. Dafür spricht der Gouverneurswechsel von Demokraten zu Republikanern in Virginia, der bei der Debatte am Dienstag bereits einkalkuliert wurde, obwohl die Stimmen noch nicht ausgezählt waren.

Doch von Marschall, der jahrelang aus den USA berichtete, sagt über Biden: „Popularitätswerte von 40 Prozent sind immer noch ok.“

Gerhard Stephen Stehli, in New York geborener CDU-Landtagsabgeordneter, spricht von Virginia als „großem Vorort von Washington D. C.“ Früher konservativ, habe der Staat eine Wandlung durchgemacht und schien für die Demokraten sicher zu sein. Doch Stehli rechnete diesmal mit einem Republikaner-Sieg „als Signal für das ganze Land.“ So kam es.

Es dürfte also eng werden bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr, den Midterm Elections. Solange hat Joe Biden noch Zeit seine Bilanz aufzubessern.

Was hat der Präsident auf der Habenseite? Von Marschall nennt die von 6,7 Prozent auf 4,8 Prozent gefallene Arbeitslosenquote in Amerika, die von 53 000 auf 15 000 gesunkene Zahl der Corona-Toten. Und eine andere Wirtschafts- und Steuerpolitik. Dagegen stehen das von 7,5 Prozent auf 1,6 Prozent heruntergegangene Wachstum und heftig gestiegene Treibstoffkosten. Marschall: „Die Stimmung bleibt gespalten.“

Ebenso differenziert zeigt sich Bidens Agieren in der Außenpolitik, erläutert der „Tagesspiegel“-Korrespondent. Die USA wirkten wieder konstruktiv in Organisationen wie den UN und der Nato mit und sind dem Pariser Klimaabkommen erneut beigetreten. Dann sei Biden aber mit leeren Händen zur Glasgower Klimakonferenz gefahren. Gleiches gelte für das G-20-Treffen in Rom.

Mit China führt Biden Gespräche statt eines Wirtschaftskrieges, wie er bei Vorgänger Donald Trump angesagt war. Russland wolle er eindämmen.

Wichtig für die Bundesrepublik seien im Verhältnis zu den USA die North Stream Pipeline und Verteidigungsausgaben. Bei der Gasleitung hätten die USA nachgegeben, von der Nato-Forderung nach einem Anteil von 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung sei die Bundesrepublik jedoch weit entfernt, so von Marschall.

Insgesamt gebe es unter Biden keine Rückkehr zur Harmonie, aber einen anderen Ton in den internationalen Beziehungen gegenüber Trump. Den von Biden durchgezogenen Afghanistan-Abzug betrachtet von Marschall ausdrücklich nicht als Niederlage des Westens, sondern als das Ende eines sinnlosen Einsatzes. Stehli findet, dass die Deutschen bei aller Umgangsfähigkeit mit Russland sehen müssten, dass die eigenen Interessen am besten in der funktionierenden Demokratie USA aufgehoben seien.

Stephen Gerhard StehliAllerdings wäre für die Amerikaner Europa weit weg, entsprechend gering sei das Interesse am hiesigen Geschehen. CDU-Abgeordneter Stehli: „Europa liegt nicht im Tagesblickwinkel der Vereinigten Staaten.“

Unabhängig von der Person Biden und seiner Politik sieht Korrespondent von Marschall schwere Zeiten auf die internationale Staatengemeinschaft zukommen: „Wir können nicht mit der Verbesserung der Weltlage rechnen.“ Angelehnt an einen amerikanischen Buchtitel spricht er von einer „Dschungel-Welt“. Die Konsequenzen: Es dominiere nicht die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren.