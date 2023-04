In Sachsen-Anhalt hat die Polizei mehr als 2000 Mal vorsätzliche Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer registriert. Vor allem der Harz und Halle sind davon betroffen. Warum das so ist.

Rekordjahr für Brandstifter: So viele Feuer wie seit Jahren nicht mehr in Sachsen-Anhalt gelegt

Auch der Brand in einem Reifenlager in Berßel (Ortsteil von Osterwieck) vor einem Monat könnte zu einer Serie gehören.

Magdeburg - Als in einem Reifenlager in Berßel (Ortsteil von Osterwieck im Landkreis Harz) die Flammen hochschlagen, herrscht blankes Entsetzen. Die Nachbarn müssen an jenem 4. März gegen 18.30 Uhr eiligst Fenster und Türen schließen, um dem giftigen schwarzen Rauch zu entgehen. Nur mit massivem Einsatz von 18 Feuerwehren (200 Einsatzkräfte) kann ein Übergreifen der Flammen auf den Ortsteil verhindert werden. Stadtwehrleiter Olaf Chrost: „Da hatten wir großes Glück im Unglück.“ Die Furcht vor weiteren Bränden in der Umgebung sei aber geblieben.