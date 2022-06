Medienpolitik Zu viel Unterhaltung im Programm: CDU in Sachsen-Anhalt setzt ARD und ZDF unter Druck

Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion baut erneut Reformdruck auf die Öffentlich-Rechtlichen auf: In einem Brief an Unionspolitiker aller Landtage wirbt sie für weniger Unterhaltung durch ARD und Co. und kritisiert einen mitunter „einseitigen Blick auf die Lebenswirklichkeit“.