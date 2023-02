Grundschule in Sachsen-Anhalt: In allen Nachbarbundesländern im Osten bekommen Grundschulpädagogen bereits die A13 - oder sollen es zumindest.

Magdeburg - Die Links-Fraktion lässt kein gutes Haar an den Ergebnissen des Schulgipfels der Landesregierung gegen die Personalnot an den Schulen: „Es war weder ein Dialog noch wurden Maßnahmen präsentiert, die geeignet sind, der weiter sinkenden Unterrichtsversorgung wirksam entgegenzusteuern“, sagte Bildungspolitiker Thomas Lippmann am Freitag in einer von seiner Fraktion beantragten Debatte zum Thema.