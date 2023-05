Seit 2021 sitzt die Union im Bundestag in der Opposition. Im Volksstimme-Interview spricht der aus Wittenberg stammende Ostbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion Sepp Müller über die Bilanz von Kanzler Olaf Scholz, die AfD als politische Konkurrenz und seine Vision für die Zukunft Sachsen-Anhalts.

CDU/CSU-Ostbeauftragter über den Kampf um jeden Protestwähler in Sachsen-Anhalt

Kundgebung der AfD auf dem Stendaler Marktplatz 2021: Die AfD lag nach Umfragen im Osten zuletzt bei rund 26 Prozent. Sie ist damit für die CDU der politische Hauptkonkurrent in den östlichen Bundesländern.

Magdeburg - Volksstimme: Herr Müller, seit fast zwei Jahren sitzt die CDU in der Opposition, seit einem Jahr mit Friedrich Merz an der Spitze von Partei und Fraktion. Hat sich die Fraktion in ihrer neuen Rolle gefunden?