Cornelia Lüddemann (Grüne) stellt sich den Fragen der Volksstimme-Leser

Magdeburg. Am 6. Juni wählt Sachsen-Anhalt eine neuen Landtag. Zuvor können Volksstimme-Leser Spitzenkandidaten der Parteien befragen. Am Montag (3. Mai) steht Cornelia Lüddemann von den Grünen Rede und Antwort.

Die Grünen zogen 2016 mit 5,2 Prozent in den Landtag und regieren seitdem zusammen mit CDU und SPD in der Kenia-Koalition. Jüngste Umfragen bescheinigen der Partei einen starken Zuwachs. So können die Grünen mit 10 bis 12 Prozent rechnen.

Cornelia Lüddemann wurde 1968 in Dessau geboren. Die gelernte Bibliothekarin kam 1989 in der Zeit der politischen Wende der DDR in die Politik. Sie trat dem Neuen Forum bei. Seit 1992 ist sie Mitglied von Bündnis 90 / Die Grünen. 2011 zog sie in den Landtag, Seit 2016 ist sie Fraktionschefin.

Sie erreichen Cornelia Lüddemann

am Montag, 3. Mai von 11 bis 12:30 Uhr

unter: 0391/5 999 620 oder 0391/5 999 695