Corona-Antikörper gegen die Überlastung von Sachsen-Anhalts Kliniken?

Magdeburg - Nur 9,2 Prozent der Intensivbetten (67) waren am Mittwoch in Sachsen-Anhalt noch frei. Am heutigen Donnerstag beraten erst der Bundestag, später Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über Schritte, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Auch Kontaktbeschränkungen werden dabei wohl wieder im Gespräch sein. Dabei gibt es zusätzlich dazu sowie zu Impfungen und 2G/3G längst weitere Instrumente, die aber weniger hörbar diskutiert werden. Eines ist die Behandlung Corona-Kranker mit antiviral wirksamen Antikörpern.