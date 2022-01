Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt stagniert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche stagniert in Sachsen-Anhalt weitgehend.

Magdeburg (dpa/sa) - Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 260,1 nach 261,0 am Samstag und 255,9 am Freitag. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI landesweit 350 neue Infektionen und zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bundesweit lag die Inzidenz am Sonntag bei 362,7 - Spitzenreiter ist laut RKI Bremen mit 1032,6.

Die höchste Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt entfällt momentan mit 323,1 auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, gefolgt von der Landeshauptstadt Magdeburg (310,0), wo am Samstag etwa 5000 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen waren. Die Stadt Dessau-Roßlau hat mit 160,0 die derzeit niedrigste Inzidenz im Land.