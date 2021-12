Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt auf 719,3

Nach dem die Corona-Inzidenz am Vortag gesunken ist, meldet das Robert Koch-Institut am Donnerstag wieder einen Anstieg.

Magdeburg/ dpa - Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 719,3 an - nach 702,7 am Mittwoch und 816,7 am Dienstag. Sachsen-Anhalt bleibt hinter Thüringen (890,3) und Sachsen (826,3) das Bundesland mit der dritthöchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 340,1.

Innerhalb eines Tages wurden den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 3928 neue Corona-Fälle gemeldet. 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie sind somit 4023 Menschen in dem Bundesland an oder mit dem Virus gestorben.

Der Landkreis mit der höchsten erfassten Sieben-Tage-Inzidenz im Land war am Donnerstag der Landkreis Börde: Für ihn gab das RKI einen Wert von 1138,6 (Vortag: 1154,4) an. Die geringste Inzidenz wurde für den Landkreis Stendal mit 434,4 (Vortag: 389,2) Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche erfasst.