Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: Inzidenz steigt auf über 900 - 8.080 Neuinfektionen

Magdeburg/DUR - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, den 7. Dezember 2021, insgesamt 3.009 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 907,7 angegeben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 177.316 (Stand: 07.12.2021, 00:00 Uhr).

Wie das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung mitteilt, werden im Zuge der Datenbereinigung die Fallzahlen fortlaufend angepasst und aktualisiert, dadurch kann es zu Differenzen zwischen den einzelnen Werten der Landkreise/ Kreisfeien Städte und der Gesamtzahlangabe kommen.

Meldelandkreis Änderung zur Vormeldung 6.12.2021 00:00 Uhr Altmarkkreis Salzwedel 22 Anhalt-Bitterfeld 266 Börde 672 Burgenlandkreis 753 Landkreis Harz 12 Jerichower Land 122 Mansfeld-Südharz 0 Saalekreis 284 Salzlandkreis 44 Landkreis Stendal 42 Landkreis Wittenberg 127 Dessau-Roßlau 150 Halle (Saale) 205 Magdeburg 310

Entwicklung der Corona-Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten:

Eine Übersicht der Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt (Foto: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt)

Corona-Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern und Impfquote

Derzeit sind 164 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 78 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 07.12.2021 um 10:05 Uhr).

Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt für Sachsen-Anhalt bei 8,39 (Quelle: RKI, Stand 07.12.2021).

Es sind 15 Sterbefälle (LK Börde (1); LK Burgenlandkreis (4); LK Saalekreis (3); LK Salzlandkreis (1); LK Stendal (4); LK Wittenberg (2)) dazugekommen.

Bis einschließlich 06.12.2021 haben 1.477.429 Personen (67,8%) die Erstimpfung erhalten. 1.428.329 Personen (65,5%) erhielten ihre Zweitimpfung. 344.998 Personen (15,8%) haben eine Auffrischungsimpfung