Corona verschärft Azubi-Mangel in Sachsen-Anhalt

Fast 3700 Stellen waren zum Ausbildungsstart in Sachsen-Anhalt unbesetzt. Die Zahl der Azubis ist seit den 90er Jahren im Sinkflug und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Die Pandemie verschärft den Trend nun zusätzlich.

Auch dem Handwerk im Landesnorden fehlen branchenabhängig Azubis: In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Magdeburg waren zuletzt gut 100 Stellen im Angebot.

Magdeburg - Marius Müller hat das Abi in der Tasche, er könnte also auch studieren. Er hat sich dagegen entschieden. Beim Unternehmen Schubert in Tangerhütte erlernt der 19-Jährige jetzt den Elektrikerberuf.