Claudia Dalbert im letzten Interview ihrer Amtszeit über die Lage der Wälder

Magdeburg - In den letzten Tagen der Kenia-Koalition herrscht in Sachsen-Anhalts Umwelt- und Agrarministerium (Mule) Abschiedsstimmung. Die Flure sind frisch saniert. Nutzen aber wird sie mit SPD-Politiker Armin Willingmann künftig ein anderer Hausherr. In ihrem Büro empfängt Noch-Ministerin Claudia Dalbert dennoch sichtlich gut gelaunt auf einen Kaffee ...