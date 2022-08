Das digitale Rezept kommt nur schleppend voran

Magdeburg - Am 1. September beginnt der Start des E-Rezeptes. Apotheken sollen dann in der Lage sein, von Ärzten ausgestellte digitale Rezepte verarbeiten zu können. Doch es hakt bei der Umsetzung. Während sich der Apothekerverband gut gerüstet sieht, darf aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) die digitale Anwendung erst in die Praxen kommen, wenn sie reibungslos funktioniert. „Das ist beim E-Rezept immer noch nicht der Fall“, sagt KVSA-Sprecherin Heike Liensdorf. „Hürden sehen wir hauptsächlich in der Verfügbarkeit und der Installation technischer Komponenten bzw. in der noch zu bestätigenden Stabilität und Performanz der Telematik-Infrastruktur.“ Ein Problem seien zu wenige Technikertermin der Softwarehäuser.