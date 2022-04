Neue Volksstimme-Recherche Datenskandal am Uniklinikum: Welche Adressen bekam linke Gewaltgruppe um Lina E. aus Magdeburg?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Datenklau am Magdeburger Uniklinikum und einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung in Sachsen? Warum das in Sicherheitskreisen für wahrscheinlich gehalten wird.