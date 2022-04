Datenskandal: Der Verfassungsschutz bezeichnet die Beschuldigte als „amtsbekannte Magdeburger Linksextremistin“

Magdeburg - Die Volksstimme hatte am Mittwoch erstmals über den Datenskandal am Uniklinikum Magdeburg berichtet. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht enthält nun weitere Details. Demnach hat die Polizei bereits am 15. Mai 2020 Wohnung und Arbeitsstätte einer „langjährigen Antifaschistin“ durchsucht. „Die Frau steht im Verdacht, im Rahmen der antifaschistischen Recherchetätigkeit illegal auf das Melderegister zugegriffen und die erbeuteten Daten in die Szene ausgesteuert zu haben“, heißt es in dem Bericht.