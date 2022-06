Kommentar: Corona-Demonstranten nicht pauschal ausgrenzen

Protest gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern in Halberstadt.

Magdeburg - In der aufgeheizten Debatte um die Corona-Demos hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang am Donnerstag im Landtag für eine notwendige Differenzierung gesorgt: Ja, die Gefahr der Instrumentalisierung der Proteste etwa durch Rechtsextreme ist real, und es gibt mehrere Fälle, in denen eben genau das versucht wurde.