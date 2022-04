Deutlich mehr politisch motivierte Straftaten in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang gab am Dienstag Auskunft über die politisch motivierte Kriminalität im Land. Diese stieg 2021 deutlich an.

In Sachsen-Anhalt gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle von politisch motivierten Straftaten.

Magdeburg/DUR - Innenministerin Tamara Zieschang hat am Dienstag in einer Pressekonferenz Auskunft über die politisch motivierte Kriminalität in Sachsen-Anhalt gegeben.

Mehr Straftaten aufgrund des "Superwahljahres"

Wie Zieschang mitteilte, wurden in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert. Insgesamt wurden 3133 solcher Delikte erfasst. Das waren 33,1 Prozent beziehungsweise 780 Straftaten mehr als im Vorjahr.

Hauptgrund für den Anstieg sind Beschädigungen an Wahlplakaten gewesen, da 2021 ein so genanntes Superwahljahr war. Allein in Zusammenhang mit der Landtags-, der Bundestags- und einzelnen Kommunalwahlen seien im vergangenen Jahr 812 politisch motivierte Straftaten erfasst worden.

Beleidigungen und Sachbeschädigungen bei Protest gegen Corona-Maßnahmen

Rechtsmotivierte Straftaten bildeten weiterhin den Schwerpunkt bei der politisch motivierten Kriminalität. Allerdings ist auch ein Anstieg bei den linksmotivierten Straftaten und denen, die keiner Kategorie zuzuordnen sind, zu verzeichnen. Letztere hatten sich innerhalb eines Jahres von 216 auf 976 mehr als vervierfacht.

In diese Kategorie fallen auch die politisch motivierten Straftaten, die im Zusammenhang mit der gesetzlichen Eindämmung der Corona-Pandemie verübt worden. Insgesamt wurden hierbei 212 Fälle registriert und damit 99 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 87,6 Prozent. Einen Großteil der Straftaten bilden Beleidigungen und Sachbeschädigung.

Im Bereich der politisch motivierten Gewaltkriminalität wurden 2021 176 Fälle erfasst. 70 Prozent aller Straftaten konnten von der Polizei aufgeklärt werden. 84 Taten ließen sich dem rechtspolitischen Spektrum zuordnen. Im Bereich der linken Gewalt gab es einen Anstieg um 18 Fälle gegenüber 2020 auf 56 zu 2021.

Pressekonferenz mit Innenministerin Tamara Zieschang

Mehr Straftaten bei Versammlungen

"Den Anstieg der Gewalttaten aus politischer Motivation betrachte ich mit Sorge. Gewalt kann und darf niemals ein legitimes Mittel der Auseinandersetzung sein. Umso wichtiger ist es, dass die Landespolizei dagegen weiterhin konsequent vorgeht. Die hohe Aufklärungsquote in diesem Bereich ist ein Beleg dafür", sagte Innenministerin Zieschang während der Pressekonferenz.

Vergangenes Jahr wurden insgesamt 323 politisch motivierte Straftaten bei Versammlungen und Demonstrationen erfasst. Das waren 145 Fälle mehr als im Vorjahr. Einen Schwerpunkt bildeten auch die Proteste gegen den Bau der A 14 im Losser Forst im Landkreis Stendal. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei 45 Taten auf - größtenteils Verstöße gegen das Versammlungsgesetz

Hasskriminalität im Internet auf konstantem Niveau

Die Zahl der erfassten Straftaten im Bereich Hasskriminalität im Internet blieb im vergangenen Jahr gegenüber 2020 konstant. Wie Mike Schnorrer, Referent für Kriminalitätsbekämpfung im Innenministerium, am Dienstag mitteilte, wurde hierbei 269 Fälle erfasst. 2020 waren es 266.