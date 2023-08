Deutlich mehr Schüler in Sachsen-Anhalt

Fast 4000 Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr besuchen ab Donnerstag die Schulen in Sachsen-Anhalt. Unter ihnen sind auch rund 5400 Ukrainer.

Magdeburg - Für fast 213.000 Schüler in Sachsen-Anhalt beginnt am morgigen Donnerstag das neue Schuljahr - das sind fast 4000 mehr als im vergangenen Schuljahr. Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Zuzug von Flüchtlingen. So werden laut Bildungsministerium auch 5400 ukrainische Kinder und Jugendliche die Schulen besuchen.

Rechnerische Entspannung beim Lehrermangel

Der Lehrermangel an den Schulen hat sich im Vergleich zum vergangenen Schuljahr trotz des Anstiegs der Zahlen zumindest rechnerisch leicht entspannt. Die Unterrichtsversorgung liegt laut Bildungsministerium von Eva Feußner (CDU) über alle Schulformen hinweg bei 95,5 Prozent. Das seien rund 3,5 Prozentpunkte mehr als zu Beginn des vergangenen Schuljahres, sagte Feußner am Mittwoch in Magdeburg. Der Wert sei aber vorläufig. Endgültige Zahlen werden für den Herbst oder Winter erwartet.

Ziel der Koalition von CDU, SPD und FDP sind 103 Prozent. Bei 100 Prozent Unterrichtsversorgung geht man davon aus, dass Unterricht auch bei Erkrankung von Lehrern ohne Ausfall erteilt werden kann.

Verpflichtende zusätzliche Arbeitsstunde für Lehrer entfaltet Wirkung

Ursache für den rechnerisch positiven Trend bei der Personalausstattung dürfte die Einführung einer verpflichtenden Zusatzstunde pro Woche für alle Lehrer im April sein. Die Vorgabe war im Ergebnis eines Bildungsgipfels im Januar beschlossen worden. Sie gilt vorerst für fünf Jahre und soll den Lehrermangel abfedern. Die Stunde wird Lehrern auf einem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.

Ohne die gestiegenen Schülerzahlen wäre der Entspannungseffekt wohl noch stärker ausgefallen. Der Anstieg mindere den Effekt, teilte das Bildungsministerium mit. Den knapp 213.000 Schülern im Land stehen derzeit 14.100 Lehrkräfte gegenüber, knapp 1400 von ihnen sind Seiteneinsteiger.

Der Lehrkräftebedarf bleibe eine der größten Herausforderungen, teilte das Bildungsministerium weiter mit. Das Haus verwies auf Bemühungen, neue Lehrer, darunter Seiteneinsteiger zu gewinnen. So seien in diesem Kalenderjahr bislang 883 neue Lehrer gewonnen worden, darunter 386 Seitensteiger. Jährlich wechseln derzeit rund 1000 Lehrer in den Ruhestand.