Am 1. Mai startet das Deutschland-Ticket für 49 Euro im Monat. Viele können mit dem neuen Ticket sogar Geld "verdienen". Das Finanzamt zahlt. Wie geht das?

Magdeburg - An einem Werktag sind in Sachsen-Anhalt gut 90.000 bis 100.000 Menschen in Regionalzügen und Landbussen unterwegs. Tausende von ihnen pendeln zwischen Firma, Büro, Uni und zu Hause. Vor allem sie profitieren erheblich vom neuen Deutschland-Ticket, denn die Kosten für ein Monatsabo waren bislang durchaus saftig. Für die Pendelstrecke Genthin – Magdeburg etwa sind bislang 175 Euro fällig, für Halberstadt – Magdeburg inklusive Straßenbahn 261 Euro. Jeden Monat. Da kommen im Jahr schnell zwischen 2000 und 3.000 Euro zusammen.