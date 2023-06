Ukrainischer Botschafter auf Kurzbesuch Diplomatische Stippvisite in Stendal

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat am Montag Stendal besucht. Zur geplanten Begegnung mit Passanten kam es aus Zeitgründen nicht. Makeiev blieb, sich im Rathaus an die Menschen zu richten. Das tat er – mit klaren Botschaften vor allem auch an die Kritiker militärischer Hilfen für sein Land.