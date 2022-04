Dritter Anlauf: Sachsen-Anhalts AfD schlägt erneut einen Kandidaten für das Amt des Landtags-Vizepräsidenten vor

Hagen Kohl will Landtags-Vizepräsident werden.

Magdeburg - Die AfD-Landtagsfraktion hat den Magdeburger Hagen Kohl für das Amt des Landtags-Vizepräsidenten vorgeschlagen. Der 52-Jährige ist seit 2016 im Landtag. In der vorigen Legislaturperiode war er Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Sport. Die Wahl erfolgt diesen Donnerstag im Landtag. Für die Wahl ist die einfache Mehrheit erforderlich. Will Kohl erfolgreich sein, müssen mindestens 49 der 97 Parlamentarier für ihn votieren. Die AfD hat 23 Abgeordnete, sie braucht also mindestens 26 Stimmen aus anderen Fraktionen.