Parlament Ein Jahr in Sachsen-Anhalts Landtag: Sechs Neue erzählen

Vor gut einem Jahr wurde in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Mit der Wahl kamen in jeder Fraktion auch neue Gesichter ins Parlament. Wer sind die Neuen, was treibt sie an und wie fällt ihre Zwischenbilanz aus? Sechs Abgeordnete über ihr erstes Jahr im Landtag.