Polizeiabsperrung in einer Schule: Bei Einbrüchen in Schulen in Sachsen-Anhalt entstand zuletzt ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Magdeburg - Die Grundschule „Südstadt“ in Halle erhielt 30 Laptops über den Digitalpakt. Im April ist dies Thema auf einer öffentlichen Elternversammlung, weil die Steckdosenplätze in der Schule fehlten. Nur wenige Monate später, am Morgen des 10. Juli, hat sich das Problem erledigt: Unbekannte stehlen die Rechner und eine kleine Summe Bargeld. Die betroffene Kommune als Schulträger gibt der Polizei später einen Schaden von 21.800 Euro zu Protokoll.

66 Einbrüche bis Juli in Schulen in Sachsen-Anhalt

Fälle, wie diese, sind inzwischen in den Schulen des Landes keine Seltenheit mehr. Das Landeskriminalamt (LKA) registrierte allein bis Juli 66 Einbrüche in Schulen. Dabei ist im ersten Halbjahr 27 Mal Datentechnik entwendet worden. Im gesamten Vorjahr registrierte die Polizei im Land 44 solcher Diebstähle mit einem Schadensvolumen von mehr als 100.000 Euro. Ein Grund: Durch den Digitalpakt lagern in den Schulen Tausende Laptops, Tablets und andere IT. Allein 30.000 Schüler-Leihgeräte wurden im Rahmen des Pakts mit öffentlichem Geld eingekauft.

„Viele Schulen sind inzwischen mit hochwertigen Inventar ausgerüstet und werden damit auch interessant für Einbrecher.“ Michael Klocke, Sprecher Landeskriminalamt

LKA-Sprecher Michael Klocke: „Viele Schulen sind inzwischen mit hochwertigen Inventar ausgerüstet und werden damit auch interessant für Einbrecher.“ Das sei auch an den höheren Beute-Schäden erkennbar. Die Zahl hat sich von 78 500 Euro im Jahr 2018 auf 163 500 Euro im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Der Wert der gestohlenen Technik für Datenverarbeitung stieg im gleichen Zeitraum von 39 000 Euro auf etwas mehr als 100 000 Euro, was dem 2,6-Fachen entspricht.

Die Aufklärungsquote ist niedrig - Täter oft männlich und jung

Nach der Auswertung einer LKA-Statistik konnten im vergangenen Jahr nur 25 von 166 Einbrüchen aufgeklärt werden, also nur jeder sechste Fall. Dabei wurden 42 Tatverdächtige ermittelt. Bis auf eine Jugendliche waren alle männlich und meist unter 21 Jahre alt. Eine Langzeitauswertung hat laut LKA zudem ergeben, dass die meisten Einbrüche in den vergangenen fünf Jahren in Halle, im Landkreis Harz, im Salzlandkreis und im Landkreis Börde erfolgten. Am seltensten waren Dessau-Roßlau und die Altmark betroffen.

Häufig werden Einbrüche auch von schweren Verwüstungen begleitet. Einen besonders drastischen Fall gab es im April in einer Grundschule in Haldensleben (Börde). Polizisten konnten drei Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren stellen, die Klassenzimmer verwüsteten, das Wasser aufdrehten, Farbe auskippten und das Mobiliar zu Kleinholz machten. Der Schaden belief sich auf rund 50.000 Euro.

Polizei empfiehlt Schulen, in Sicherungstechnik zu investieren

Die Polizei empfiehlt Schulen, ihre Sicherungstechnik zu verbessern. „Hochwertiges Inventar, wie teure Musikinstrumente oder elektronische Geräte, sollten in einen separaten, gesicherten Raum untergebracht werden“, empfiehlt Klocke. Auch Einbruchmeldeanlagen und eine Videoüberwachung werden empfohlen.

Zuständig für den Schutz der Schulen sind laut Bildungsministerium deren Träger – bei öffentlichen Schulen also Gemeinden und Kreise. Magdeburg teilte mit, seine Schulen bereits mit Meldeanlagen gegen Einbruchversuche zu schützen. Diese sorgten dafür „dass es beim Versuch bleibt“, hieß es.

Der Kreis Stendal berichtet darüber hinaus, auch der Wachschutz sei aktiv. Ein Sprecher des von Einbruchversuchen vergleichsweise häufig betroffenen Salzlandkreises (siehe Tabelle) sagte, Geräte würden – sofern möglich – in dafür vorgesehenen Schränken verwahrt und die Schulen überwacht. Die Serverräume verfügten nochmals über spezielle Sicherheitsvorkehrungen und: alle Daten würden zentral gesichert.

Daten und Fakten im Überblick

Diebstähle von Digital-Technik:

2018: 37; 2019: 32; 2020: 47; 2021: 28; 2022: 44; 1. Halbjahr 2023: 27

Tatverdächtige: 216 gesamt, davon 92 Kinder und Jugendliche (knapp 43 Prozent)

Aufteilung Landkreise:

1. Halle: 149

2. Landkreis Harz: 110

3. Salzlandkreis: 103

4. Landkreis Börde: 86

5. Magdeburg: 85

6. Saalekreis: 64

7. Landkreis Mansfeld Südharz: 56

8. Burgenlandkreis: 52

9. Landkreis Wittenberg: 48

10. Landkreis Anhalt-Bitterfeld: 46

11. Jerichower Land: 35

12. Altmarkkreis Salzwedel: 21

13. Landkreis Stendal: 19

14. Dessau-Roßlau: 18

Gesamt 2018 bis 2022: 892

Quelle: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt