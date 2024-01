Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Ein gepanzerter Sonderwagen, der sogenannte Survivor (12,5 Tonnen), bringt sich am 20. August vergangenen Jahres in Barby im Salzlandkreis vor einem Wohnhaus in Stellung. Die Männer mit ihren Maschinenpistolen und besonderer Ausrüstung schleichen sich an ein Fenster im ersten Stock. Ein Nachbar hat gegen 19 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein Anwohner damit drohte eine Handgranate zu zünden. Der Mann bewirft die ersten eintreffenden Polizisten zunächst mit Geschirr. Dann schießt er mit einer Armbrust auf die in Deckung gegangenen Polizisten. Sie werden aber nicht getroffen. Mehrfach rufen die Polizisten: „Nimm die Armbrust runter.“ Das Gebäude wird evakuiert. Dann erfolgt blitzschnell der Zugriff. Der Mann wird überwältigt und unverletzt festgenommen. Das Amtsgericht erlässt einen Tag später Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Totschlags.