Schmierereien Auch in Erfurt: Überfall auf Thor Steinar-Laden Magdeburg wird Fall für Staatsschutz

In Erfurt und Magdeburg wurden am Sonnabendmorgen beinahe zeitgleich Geschäfte der Marke Thor Steinar überfallen und übelriechende Flüssigkeiten auf die Ware aufgebracht. In Erfurt wurde außerdem die Verkäuferin zusammengeschlagen. Nun ist der Fall an den Staatsschutz in Magdeburg übergeben worden.