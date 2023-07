Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Dienstag Jürgen Böhm zum Staatssekretär im Ministerium für Bildung ernannt und ihm die Ernennungsurkunde überreicht. Das teilte die Staatskanzlei mit.

Ernennungsurkunde für neuen Bildungsstaatssekretär in Sachsen-Anhalt

Jürgen Böhm (links) ist neuer Staatssekretär im Bildungsministerium. Ministerpräsident Reiner Haseloff überreichte ihm am Dienstag die Ernennungsurkunde.

Magdeburg - Böhm wird seinen Dienst am 17. Juli antreten.

Er wurde 1965 in Hirschberg/Saale (Thüringen) geboren. Böhm studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist Diplomlehrer für Deutsch und Geschichte.

Von 1993 bis 2002 war er nach seinem zweijährigen Referendariat in Thüringen Realschullehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte und Sozialkunde an der Staatlichen Realschule Pfarrkirchen / Niederbayern, im Anschluss bis 2005 Realschulkonrektor an der Landgraf-Leuchtenberg-Realschule Osterhofen und bis 2018 Realschuldirektor und Gründungsrektor der Staatlichen Realschule Arnstorf.

Darüber hinaus war Böhm unter anderem Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, Vorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbandes und stellvertretender Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion. Weiterhin war er Mitglied im Vorstand des Didacta-Verbandes und des Bündnisses für Ökonomische Bildung Deutschland sowie Vizepräsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Bildungsministerin Eva Feußner hatte sich vor einigen Wochen von ihrem Staatssekretär Frank Diesener (beide CDU) getrennt.