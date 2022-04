Erste ukrainische Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt eingestellt

Die ersten Lehrkräfte aus der Ukraine haben kürzlich ihre Arbeitsverträge in Sachsen-Anhalt unterschrieben und sollen schon in den kommenden Tagen ihre Tätigkeit beginnen.

In Sachsen-Anhalt sind die ersten ukrainischen Lehrkräfte in den Landesdienst eingestellt worden. Foto: Marijan Murat/

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt sind die ersten ukrainischen Lehrkräfte in den Landesdienst eingestellt worden. In Halle hätten am Vormittag drei Frauen ihre Arbeitsverträge unterschrieben, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Sie sollen ab der kommenden Woche in ihre neue Tätigkeit eingeführt werden. «Das Interesse an diesen Jobangeboten ist erfreulicherweise sehr hoch, so dass wir in den nächsten Tagen und Wochen weitere ukrainische Lehrkräfte willkommen heißen werden», erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).

Ukrainische Ankunftsklassen vor dem Start

Den Angaben zufolge stehen in mehreren Teilen des Landes die ersten Ankunftsklassen kurz vor dem Start. Dort sollen ukrainische Kinder und Jugendliche Sprachbarrieren abbauen und psychosoziale Unterstützung erhalten. Die Klassen sollen als Übergang zur regulären Beschulung dienen. Darüber hinaus sei weiter auch eine sofortige Eingliederung ukrainischer Schülerinnen und Schüler in Regelklassen möglich, so das Bildungsministerium.