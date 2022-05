Fahrerflucht: Jeder Fünfte macht sich in Sachsen-Anhalt bei Unfällen aus dem Staub

Bei einer Kundgebung haben Freunde, Mitschüler und Verwandte an der Unfallstelle in der Freyburger Straße in Halle-Silberhöhe in Gedenken an den 14-jährigen Maximilian Kerzen angezündet. Ein Autofahrer flüchtete am Silvesterabend mit einem weißen Kleinwagen.

Foto: MZ/Kison