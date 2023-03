Ausbildungsreife Fast jeder zehnte in Sachsen-Anhalt geht ohne Hauptschulabschluss von der Schule

Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge beendete 2021 erneut fast jeder zehnte Schüler in Sachsen-Anhalt seine Schullaufbahn ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss in der Tasche. Warum sind die Zahlen so hoch?