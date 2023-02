Magdeburg - Ein Vorstoß des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU), den Bund per Bundesratsinitiative zu einer engeren Abstimmung mit den Ländern bei der Flüchtlingsaufnahme zu verpflichten, ist am Dienstag offenbar am Widerstand der SPD-Ministerien in der Landesregierung gescheitert.