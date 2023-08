Frau mit Auto in der Börde an Grundstücksmauer gedrückt: War es versuchter Mord?

Magdeburg - Oberstaatsanwältin Martina Klein ist sich zum Prozessauftakt am Dienstag (3. Januar) am Magdeburger Landgericht sicher: Das Geschehen am 4. Juli vergangenen Jahres war versuchter Mord aus niederen Beweggründen. Ihr Vorwurf: Der Angeklagte wollte mit seinem Pkw Skoda beim Rückwärtsfahren seine 45-jährige Ex-Freundin an einer Mauer zu Tode quetschen.