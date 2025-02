Ministerien in Sachsen-Anhalt Frauen in Landesbehörden nur selten in Chefpositionen

Frauen in Führungspositionen sind in Sachsen-Anhalts Ministerien und Behörden oft unterrepräsentiert. Dabei stellen sie in vielen Häusern die Mehrheit der Beschäftigten. Was sich aus Sicht der Linken jetzt ändern muss.