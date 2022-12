Geiselnahme in Burg: Attentäter von Halle nimmt zeitweise zwei Justizbeamte mit Gegenstand in seine Gewalt

Eine Geiselnahme in der JVA Burg ist gestern Abend gegen 21 Uhr unblutig beendet worden. Das teile das Justizministerium am frühen Morgen mit. Zunächst hatte der 30-jährige wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte Häftling einen Wachmann mit einem Gegenstand bedroht. Dieser konnte den Mann aber auf Abstand halten. Inzwischen war ein Kollege auf die Situation aufmerksam geworden. Auch diesen bedrohte der Täter mit dem länglichen Gegenstand. Was es war, darüber gab die Justiz bisher keine Auskunft. Wegen des inzwischen ausgelösten Alarm hatten sich bereits schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) auf dem Weg gemacht und das Gelände umstellt.