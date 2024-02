Magdeburg - Nach dem Urteil zu sieben Jahren Haft wegen Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) hat am Donnerstagmorgen die Generalstaatsanwaltschaft Revision beim zuständigen Landgericht in Stendal eingelegt. Die dortige 1. Strafkammer hatte fünf Tage gegen den heute 32-jährigen Halle-Attentäter verhandelt und am Mittwoch das Urteil gesprochen.

Das Urteil lautete sieben Jahre Haft wegen Geiselnahme in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Eine weitere Sicherungsverwahrung, wie es die Generalstaatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer gefordert hatte, sah die Kammer aber nicht für notwendig an. Wie Oberstaatsanwalt Klaus Tewes nun ankündigte, soll diese Entscheidung angefochten werden. Die Nichtanordnung der zweiten Sicherungsverwahrung könne ein falsches Signal sein.

Man wolle nun abwarten, bis das schriftliche Urteil innerhalb von maximal sieben Wochen vorliegen sollte. Die Generalstaatsanwaltschaft hat dann einen Monat Zeit, die eingelegte Revision zu begründen oder sie wieder zurückzunehmen. Die Revision wird dann vom Bundesgerichtshof geprüft.