Magdeburg - Warum kommen ausländische Studenten nach Magdeburg und was bewegt sie zu bleiben? Oft ist es der Zufall, der die Internationalen in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt führt, so auch im Fall von Akram Elborashi. Der 28-Jährige kam 2015 nach Deutschland, um sein in Ägypten begonnenes Medizinstudium fortzusetzen. „Deutschland ist als Studienort in Ägypten sehr attraktiv, viele große Namen in der Wissenschaft kommen aus Deutschland und viele Fußballer der ägyptischen Liga lassen sich hier behandeln“, erzählt der junge Mann bei einem Kaffee in der Stadt. Dass er ausgerechnet nach Magdeburg kam, darüber habe allerdings allein die Studienplatzvergabe entschieden, räumt er ein.