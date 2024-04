Birgit Pitschmann beim Gerichtstermin am Arbeitsgericht Stendalam 18. April: "Ich zweifle nach wie vor die Rechtmäßigkeit der Stunde an."

Magdeburg - Wie keine andere Lehrkraft hatte sich Birgit Pitschmann, auch öffentlich, gegen die Zusatz-Unterrichtsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer gewehrt. Zuletzt indes schien es, als sei der Konflikt bereits beigelegt: Das Arbeitsgericht Stendal bot am 18. April einen Vergleich zur Lösung an. Die vom Land im Herbst fristlos gekündigte 60-Jährige sollte ab 1. Mai wieder arbeiten dürfen – wenn sie die Zusatz-Stunde leistet und außerdem auf alle Einkünfte verzichtet, die ihr seit ihrer Kündigung zugestanden hätten. Pitschmann und ihr Anwalt nahmen das Vergleichsangebot zunächst an, behielten sich aber ein Widerrufsrecht vor. Genau davon hat Birgit Pitschmann jetzt Gebrauch gemacht: