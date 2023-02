Magdeburg/Bertkow - Natürlich wäre Jette Goltz an diesem Januartag am liebsten in der Schule gewesen. Dort geht die Sechsjährige nämlich sehr gerne hin. Im Sommer ist sie eingeschult worden, besucht seitdem das Landesbildungszentrum in Tangerhütte. Seit der Geburt blind, lernt sie in der auf Sehbehinderungen spezialisierten Schule Lesen, Schreiben und Rechnen.