In Sachsen-Anhalts häufen sich seit Herbst die Fälle schwer verlaufender Streptokokken-Infektionen bei Kindern. Eine Rolle scheinen vorausgehende Ansteckungen mit dem Grippe-Virus zu spielen.

Scharlach-Erreger: Vier Kinder in Sachsen-Anhalt nach Bakterien-Infektionen gestorben

In Sachsen-Anhalt häuft sich die Zahl schwer verlaufender Infektionen mit Gruppe-A-Streptokokken. Das Bakterium ist als Scharlach-Erreger bekannt.

Magdeburg - Mindestens vier Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt sind seit Dezember an den Folgen einer schweren Infektion mit Bakterien verstorben. In mindestens drei Fällen waren Gruppe-A-Streptokokken, auch bekannt als Scharlach-Erreger, Auslöser.