Gesundheitswesen Video: Rassismus beim Arzt von Magdeburg bis Halle: "So jemanden nehmen wir nicht"

Diskriminierung in der medizinischen Versorgung sind noch immer Alltag in Deutschland. Wie sieht es bei Praxen und Kliniken in Sachsen-Anhalt aus. Die Beratungsstelle "Entknoten" und die Antidiskriminierungsstelle in Sachsen-Anhalt geben Einblick.