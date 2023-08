Wo Kliniken schließen, könnten Gesundheitszentren künftig eine wachsende Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt bekommen. In Havelberg soll jetzt der Startschuss für ein solches Zentrum fallen, mehrere Fragen aber sind ungeklärt.

Demo für die Wiederöffnung des Krankenhauses Havelberg vor dem Landtag in Magdeburg. Zum Jahresende soll nach Plänen der Salus gGmbH zumindest ein Gesundheitszentrum den Betrieb in der Stadt im Landesnorden aufnehmen.

Magdeburg/Havelberg - Fast genau drei Jahre liegt die Schließung des Krankenhauses in Havelberg zurück – genauso lange fordert der Verein „Pro Krankenhaus“ die Wiederöffnung des Klinikums. Jetzt stellt die Landestochter Salus gGmbH zumindest die Eröffnung eines Gesundheitszentrums in der 6500-Einwohner-Stadt ganz im Nordosten des Landes zum Jahresende in Aussicht:

„Einen genauen Starttermin kann ich nicht nennen, aber ein Termin vor dem 1. Januar wird angestrebt“, sagte Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus als Betreibergesellschaft, am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags.

Ambulante Abteilungen für Innere Medizin, Chirurgie und Röntgendiagnostik

Geplant sei zunächst eine ambulante Einrichtung mit Abteilungen für Innere Medizin, Chirurgie und Röntgendiagnostik. Knackpunkt bleibt die Suche nach Ärzten. Zwei pensionierte Mediziner hätten sich bereiterklärt, in Teilzeit an der Versorgung mitzuarbeiten – allerdings nur an ein bis drei Tagen je Woche, so der Salus-Chef. Vertraglich fix sei das Engagement allerdings noch nicht. Und auch die von vielen Havelbergern erhoffte Versorgung rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche sei derzeit nicht realistisch, so Richter.

Patientenbetten könnten in zweiter Stufe folgen

Trotzdem denkt die Salus bereits weiter. In einer zweiten Stufe könnten einige Überwachungsbetten in den Räumen eines Pflegeheims im früheren Krankenhausgebäude betrieben werden, ergänzte Richter. So für Patienten, die nach einer OP beobachtet werden müssten.

Auch wenn manches noch vage ist: Nach Ansicht der Verfasser eines Krankenhausgutachtens für Sachsen-Anhalt sollte das Havelberger Modell Schule für die Gesundheitsversorgung in der Fläche machen.

Blick aufs Land: Patientenzahl stagniert seit Corona, parallel fehlt Personal

„Wir werden weiter in Richtung medizinischer Versorgungszentren gehen müssen“, sagte Matthias Schatz vom Beratungsunternehmen PD, das das Krankenhausgutachten erstellt hat, gestern. Zudem müsse die bislang geltende strikte Trennung zwischen ambulanter Versorgung durch Praxis-Ärzte und stationärer Versorgung durch Krankenhäuser aufgehoben werden. „Das können wir uns nicht mehr leisten.“

Hintergrund sind auch Ergebnisse des Gutachtens. Die Patientenzahlen der Kliniken im Land haben sich demnach seit einem Einbruch während der Pandemie nicht wieder erholt – und dürften auch mittelfristig hinter dem Vor-Corona-Niveau zurückbleiben. Gleichzeitig fehlen in vielen Kliniken Ärzte und Pflegepersonal.

Die Gutachter raten als Lösung dazu, komplizierte Behandlungen zu zentralisieren sowie zu einer gestuften Versorgung in der Fläche. Krankenhäuser, die spezialisierte Behandlungsangebote für Herzinfarkt, Schlaganfall und Polytrauma bereits vorhalten, sollten dabei gestärkt werden, sagte Schatz.

Versorgungszentren könnten Schule machen - besonders im ländlichen Raum

Für kleine Grundversorger hingegen komme zunehmend das Modell medizinischer Versorgungszentren infrage. Die Unikliniken sollten dabei unterstützend wirken. So könnten sie etwa über Telemedizin helfen, nachts Röntgendiagnostik abzusichern, für die die kleinen Häuser vor Ort kein Personal haben.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) schloss sich der Argumentation an: „Ich habe immer gesagt, wir halten an allen Klinikstandorte im Land fest, was an den Standorten passiert, müssen wir uns aber angucken“, sagte sie.

Pläne für Versorgungszentrum auch in Genthin

Pläne für ein Gesundheitszentrum gibt es derweil auch für Genthin. Das frühere Krankenhaus dort hatte 2017 geschlossen. Nach einer Bürgerbefragung würden erste Eckpunkte für ein Konzept für Genthin für November erwartet, sagte Wolfgang Beck, Staatssekretär im Gesundheitsministerium.

Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ äußerten sich gestern derweil zufrieden mit den Aussichten für ihre Stadt: „Wichtig ist das Signal an die Bevölkerung, dass es jetzt losgeht“, sagte Jürgen Kerfien vom Verein.

Zahlen zum Krankenhausgutachten

Laut einem Krankenhausgutachten für Sachsen-Anhalt sind bis 2035 zwischen 2000 und 4000 Klinikbetten im Land verzichtbar. Begründet wird das unter anderem mit der Bevölkerungsentwicklung und rückläufigen Patientenzahlen in den Kliniken. Allein zwischen dem Vor-Corona-Jahr 2019 und 2021 ist die Patientenfallzahl um 17 Prozent auf knapp 486000 gesunken. 2022 gab es noch 14146 Klinikbetten im Land, 361 weniger als ein Jahr zuvor.