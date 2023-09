Der Prozess zu einem der bewegendsten Verbrechen der letzten Jahre in der Altmark beginnt am Dienstag in Stendal: Der 23 Jahre ältere Freund soll die 19-Jährige ermordet haben. Recherche-Ergebnisse zu wichtigen Fragen.

Stendal - Im Mord-Prozess gegen den Angeklagten Tino B. wird morgen in Stendal vor der Schwurgerichtskammer der Prozess eröffnet. Insgesamt sind vorerst 14 weitere Verhandlungstage bis Ende Dezember angesetzt.

Warum wird das Verbrechen von der Staatsanwaltschaft als Mord angesehen?

Die Anklage geht vom Mordmerkmal der Heimtücke aus. Tino B. soll demnach die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt haben. Das ungleiche Paar ist am 4. März, dem später rekonstruierten Tattag, mit seinem Transporter in ein Waldstück zwischen Jembke und Hoitlingen eingebogen. Dort sei es „zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr“ gekommen, heißt es in einer Ankündigung des Gerichtes. In dessen Verlauf oder unmittelbar danach soll der Angeklagte völlig überraschend 32 Mal mit einem messerähnlichen Gegenstand auf den Oberkörper und mittleren Oberbauch eingestochen haben. Gegenwehr sei so nicht möglich gewesen – deshalb Heimtücke.

Die außereheliche Beziehung bestand seit einigen Jahren. Der Angeklagte Tino B. ist Vater von drei Kindern. War Kezhia H. schwanger?

Die Rechtsmediziner haben bei der Obduktion keine Hinweise auf eine Schwangerschaft gefunden.

Wie konnte die Polizei das Verbrechen minuziös rekonstruieren?

Zunächst hatten sich nach der Zeugenvernehmung von Tino B. Widersprüche ergeben. Die Spurensicherung fand später Blutspuren von Kezhia H. im Fahrzeug. Diese erklärte der Angeklagte anfangs mit einem früheren Cutter-Messer-Unfall an einer Hand. Später gab es aber niemanden, der sich an eine Verletzung erinnern konnte. Auch Verbände wurden nie gefunden. Den Durchbruch brachte der Fahrtenschreiber des Transporters. Eine Forschungsgruppe für Geoinformatik der Hochschule Oldenburg konnte die Route rekonstruieren.

Wie soll die Tat am 4. März abgelaufen sein?

Die verschiedenen Orte des Falls. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Nach den Erkenntnissen stieg Kezhia H. am 4. März, wie vorher verabredet, gegen 13 Uhr in den Transporter des Angeklagten. Vom Treffpunkt an der Bushaltestelle in Klötze sollen beide etwa eine halbe Stunde zum mutmaßlichen Tatort, einem Wald zwischen Hoitlingen und Jembke, nördlich von Wolfsburg gefahren sein. Nach der Tat, die Experten aufgrund der Vielzahl der Messerstiche als „Übertötung“ bezeichneten, habe der Angeklagte die Tote zu einem ehemaligen LPG-Gelände in Jeggau gefahren. Dort soll er die Leiche zwischen Sperrmüll zunächst abgelegt haben.

Was passierte danach?

Zunächst fuhr Tino B. wieder nach Hause. Erst am 7. März soll der Angeklagte morgens gegen 3 Uhr erneut mit dem Transporter von seinem Wohnort bei Klötze nach Jeggau gefahren sein. Von dort bewegte sich der Transporter zu einem Kieswerk bei Bahrdorf in Niedersachsen. Für das endgültige Beseitigen der Leiche soll der Angeklagte einen Minibagger genutzt haben. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben später auch, dass die Leiche vorher mit Benzin überschüttet und angezündet wurde. Anschließend soll er dann den Körper mit den Brandspuren in einem Birkenwäldchen an der Kiesgrube per Bagger vergraben haben. Polizisten und Rechtsmediziner fanden die Leiche aufgrund der genauen Weg-Zeit-Berechnungen aus dem Fahrtenschreiber dann am 20. April. Einen Tag später wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Was passiert am Dienstag?

Es wird die Anklage verlesen. Zeugen sind an dem Tag noch keine geladen.