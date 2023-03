Ein vom Land in Auftrag gegebener Bericht der Uni Dresden zu Waldbrandgefahren im Harz liegt seit November im Forstministerium von Sven Schulze (CDU). Veröffentlicht wurde er bisher nicht. Die Grünen im Landtag vermuten politische Motive.

Ein italienisches Löschflugzeug über Fichtenbeständen am Brocken im vergangenen Spätsommer. Welche Rolle spielen Totholz und die Schmalspurbahn für die häufigen Brände im Harz?

Magdeburg - Immer wieder wüteten in den vergangenen Jahren Waldbrände rund um den Brocken, zuletzt im Spätsommer 2022. Was führt zu den häufigen Feuern im und am Nationalpark? Welche Rolle spielt unberäumtes Totholz, welche die Harzer Schmalspurbahn?