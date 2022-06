Habeck fordert schnelleren Kohleausstieg

Robert Habeck machte in Magdeburg klar, dass für die Grünen in Regierung der Klimaschutz oberste Priorität hätte.

Magdeburg - Wenn die Grünen nach der Bundestagswahl mit- regieren sollten, steht für Parteichef Robert Habeck Kohleausstieg vor 2038 ganz oben auf der Agenda. „Wir müssen schneller aus der Kohle raus“, rief er bei einer Wahlkundgebung den rund 200 Teilnehmern gestern Mittag in Magdeburg zu. Betroffen davon wäre auch das Kohleland Sachsen-Anhalt. Nur so sei es möglich, das beschlossene Ziel von rund 90 Prozent Co2-Reduzierung in Deutschland bis 2040 zu schaffen. Habeck: „Entweder scheitert die Regierung sonst an den Zielen oder sie bricht das Wort.“ Damit erodiere das Vertrauen in die Politik, die Antworten liefern müsse auf die „großen Probleme unserer Zeit“.