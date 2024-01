Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Schwer bewaffnete und maskierte Justizbeamte einer Sondereinheit führen den bereits wegen zweifachen Mordes und 51-fachen Mordversuches verurteilten Stephan Balliet mit Fußfesseln in den Gerichtssaal. Zum Prozessstart gestern wegen der Geiselnahme von Justizbeamten im Gefängnis in Burg (Jerichower Land) im Dezember 2022 herrscht höchste Sicherheitsstufe im Magdeburger Landgericht. Der 32-Jährige wurde zuvor per Hubschrauber von der Jugendanstalt Raßnitz zum Magdeburger Flugplatz geflogen und später im Polizei-Konvoi ins Gericht gebracht. Zwar verhandelt die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Stendal, wegen ihrer Zuständigkeit für Burg, den Fall. Der Prozess findet aus Sicherheitsgründen aber in Magdeburg statt.