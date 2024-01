Der Halle-Attentäter ist am Dienstag durch Spezialkräfte von der JVA Wolfenbüttel nach Raßnitz per Polizeihubschrauber verlegt worden. Gegen den 32-Jährigen beginnt am 25. Januar in Magdeburg der Prozess.

Raßnitz/Magdeburg - Die Ankunft des Hubschraubers war streng geheim. Gegen Mittag landete die blau-weiße Maschine an der Justizvollzugsanstalt in Raßnitz. An Bord: der Halle Attentäter. Eine Spezialeinheit der Justiz begleitete mit Maschinenpistolen den Gefangenen in die Jugendanstalt. Dort soll er in einem abgeschlossenen Bereich bis zu seinem Prozess in Magdeburg untergebracht werden. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte die Verlegung, machte aber keine weiteren Angaben.