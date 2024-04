Sachsen-Anhalts Grundschulen sollen Eltern künftig deutlich intensiver beraten - auch mit Tests. Am Ende aber zählt der Elternwille - wie bisher. Die GEW kritisiert einen zweifelhaften Mehraufwand.

Harsche Kritik an neuer Schullaufbahnempfehlung für Sachsen-Anhalt

Unterricht in einer Grundschule in Magdeburg: Für die Entscheidung zum Wechsel der Schulform nach der vierten Klasse gelten ab Herbst neue Regeln.

Magdeburg - Die Lehrergewerkschaft GEW und die Linke im Landtag üben scharfe Kritik an neuen Vorgaben zur Schullaufbahn-Empfehlung an Sachsen-Anhalts Grundschulen: „Der Frust über diese neuen Vorgaben sitzt tief“, sagte GEW-Vorstandsmitglied Ingo Dossmann gestern. Die Reform stigmatisiere Kinder früh und führe zu unnötigem Mehraufwand für Lehrer.

Worum geht es? Eltern von Grundschülern im Land haben am Ende der Grundschulzeit trotz Schullaufbahn-Empfehlung der Schule das letzte Wort dazu, ob ihr Kind etwa an ein Gymnasium oder an eine Sekundarschule wechselt.

Das soll auch so bleiben. Allerdings ändert das Ministerium von Eva Feußner (CDU) die Regeln für die Beratung. Geplant ist eine sogenannte „fokussierte Schullaufbahn-Empfehlung“. Dabei soll es einen mehrstufigen Prozess geben: Nach einem Elternabend zum Thema schon in der dritten Klasse fragen die Schulen künftig zum Anfang der vierten Klasse ab, an welche Schulform Eltern ihre Kinder später schicken wollen. Ist das passiert, geben die Lehrer den Eltern eine Rückmeldung zu den Fähigkeiten ihrer Kinder. Dazu müssen die Pädagogen einen mehrseitigen sogenannten Kompetenzeinschätzungsbogen ausfüllen.

Schriftliche und mündliche Tests in Deutsch und Mathe

Kommt dabei heraus, dass die Schule ein Kind trotz Elternwunsch fürs Gymnasium etwa eher an der Sekundarschule sieht, soll die Schule dem Kind die Teilnahme an einem Eignungstest empfehlen.

Vorgesehen sind je ein schriftlicher Test in Deutsch und Mathe sowie zwei mündliche Tests á 45 Minuten. „Das alles soll im November innerhalb einer Woche stattfinden“, sagte Ingo Dossmann. „Ich bin unbedingter Befürworter des Elternwillens beim Wechseln“. Dass die Hürden für diesen Wunsch jetzt aber so gesetzt würden und am Ende doch alles freiwillig bleibe, mache den immensen Aufwand unverständlich.

GEW: Koalitions-Gefechte auf dem Rücken von Schülern, Eltern und Lehrern

Hier würden Gefechte zwischen CDU und SPD auf dem Rücken von Eltern, Kindern und Lehrern ausgetragen. Tatsächlich hatte sich die CDU in der Koalition mit SPD und FDP für eine verbindliche Laufbahnempfehlung starkgemacht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Ziel der Union war es dabei auch, die Sekundarschulen zu stärken.

Auch Linke-Politiker Thomas Lippmann kritisiert die neuen Vorgaben: „In Schulleistungsuntersuchungen wird immer wieder nachgewiesen, dass sich die ,Treffsicherheit’ der Auswahl zu diesem Zeitpunkt nicht verbessern lässt“, sagte er. Das Bildungsministerium verteidigte die Reform, wies aber auch darauf hin, dass es sich um einen Koalitionsbeschluss handele: „Es geht in erster Linie darum, Eltern bestmöglich zu beraten“, sagte ein Sprecher. Zudem sollten die Sekundarschulen und damit die Ausbildungsberufe gestärkt werden.

Die Linke kritisiert auch das: Sachsen-Anhalt habe seit Jahren im Bundesvergleich den geringsten Anteil an Abiturienten (2023: 27,3 %).