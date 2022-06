Harz ist nur knapp einer schweren Flut entgangen

Magdeburg - Der Dauerregen am letzten Augustwochenende versetzte den Harz in Alarmstimmung. Die steinigen Waldböden hatten ihre Aufnahmekapazität schnell erreicht, die relativ engen und kleinen Harzflüsse schwollen von einer Stunde zur nächsten rapide an. Zum Glück hörte es dann am Montag auf zu prasseln. „Einen Tag länger und wir hätten eine Flut mit deutlichen Schäden zu beklagen gehabt“, sagt Burkhard Henning, Chef des Landeshochwasserbetriebs LHW. 1994 und 2017 hatte die Region weniger Glück. Es gab Tote und Schäden in Millionenhöhe.