Bei einer Landtagsdebatte haben mehrere Fraktionen harte Kritik an einem Treffen radikaler Rechter geübt. Die Alternativen sehen sich als Opfer einer Kampagne.

Nach Treffen Radikaler in Potsdam

Reiner Haseloff (CDU): Erinnerung an "finsterste Zeiten".

Magdeburg - Selten hat ein Medienbericht die deutsche Öffentlichkeit so sehr aufgerüttelt, wie die „Correctiv“-Recherche über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam im November. Unter Beteiligung von Personen wie Martin Sellner, langjährige Leitfigur der rechtsextremen Identitären, sollen dabei Pläne zur massenhaften Vertreibung von Zuwanderern erörtert worden sein. Hunderttausende hatten nach Bekanntwerden des Treffens in den vergangenen Tagen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Auf Antrag der SPD debattiert an diesem Donnerstag auch Sachsen-Anhalts Landtag zum Thema.

SPD: Nach Enthüllungen über Treffen kann ein deutsches Parlament nicht schweigen

„Nach den Enthüllungen kann ein deutsches Parlament nicht schweigen“, sagt Fraktionschefin Katja Pähle gleich zu Beginn. Das gelte insbesondere für ein Parlament, in dem ein AfD-Co-Fraktionschef sitzt, der die bekannt gewordenen Pläne offenbar teilt. Gemeint ist Ulrich Siegmund, der nach eigenen Angaben als Privatperson beim Treffen war. Siegmund sitzt jetzt in der ersten Reihe seiner Fraktion und quittiert die Worte vorn mit Kopfschütteln. Das Treffen sei getragen gewesen „von der Vorstellung, eines biologisch homogenen deutschen Volkskörpers“, führt Pähle dort fort. Es sei damit eine Kampfansage an alle, denen die Werte des Grundgesetzes wichtig sind.

Seit Jahren beobachten wir den Weg der AfD von einer ursprünglich euroskeptischen zu einer offen rechtsextremen Partei. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU)

Nach ihr tritt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ans Pult. Im Saal wird es ruhiger. Das Wort des Ministerpräsidenten hat Gewicht – selbst bei der AfD, von der sich Haseloff auch in schwierigen Phasen stets klar abgegrenzt hat. „Seit Jahren beobachten wir den Weg der AfD von einer ursprünglich euroskeptischen zu einer offen rechtsextremen Partei“, sagt Haseloff jetzt. Und: „Was in Potsdam verhandelt worden sei, erinnere ihn „an die finstersten Zeiten deutscher Geschichte“. Treffen und Thesen wie in Potsdam gefährdeten die Demokratie, sagt der 69-Jährige.

AfD weist Berichterstattung von Correctiv zurück und spricht von Kampagne

Die AfD selbst sieht sich gestern dagegen als Opfer einer Kampagne, unterstützt von den „Systemmedien“. Den im Correctiv-Bericht erwähnten Masterplan mit Deportationen habe es nie gegeben, ebenso wenig sei die Zusammenkunft ein Geheimtreffen gewesen, sagt Co-Fraktionschef Oliver Kirchner. Nicht die AfD sei eine Gefahr für die Demokratie. „Sie sind es, die Parteien, die ihnen gefährlich werden, verbieten wollen“, ergänzt Kirchner mit Blick auf die anderen Fraktionen. Zudem hätten auch CDU-Politiker am Treffen teilgenommen. Auch Co-Fraktions-Chef Siegmund weist Vorwürfe gegen ihn in einer von der AfD beantragten, gesonderten Debatte – Titel „Remigration“ – später erneut zurück. Siegmund soll in Potsdam unter anderem gesagt haben, man müsse Sachsen-Anhalt „unattraktiver für diese Klientel“ machen. Gemeint waren wohl Zuwanderer.

Wegen seiner Teilnahme bereitet die Koalition derzeit Siegmunds Abwahl vom Vorsitzender des Sozialausschusses vor. Auch die übrigen Parteien positionieren sich gestern deutlich: „Hört den Rechtsextremen zu, sie sagen immer wieder wohin die Reise geht“, sagt Grünen-Politiker Olaf Meister. Haseloff ergänzt am Ende: „Was in Potsdam gelaufen ist, hätte ich mir in meinem langen Leben nie wieder vorstellen können.“